أقل من أسبوعين| موعد شهر رمضان 2024 وإمساكية الأيام الأولى

ينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض قدوم شهر رمضان 2024، ومواعيد الصلاة في الشهر الكريم وكذلك موعد الإفطار والسحور لإحياء شهر رمضان الكريم بالعبادات والطاعات والطقوس المقرونة به في مصر وباقي الدول إذ تختص كل دولة بملامح مختلفة لشهر رمضان، لكن ما يجمع بينهم أن شهر للعبادة والطاعة وتآلف القلوب وتجمع العائلات والأصدقاء حول مائدة واحدة.

موعد شهر رمضان 2024

أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية في بيان صادر عن المعهد يوم الأربعاء أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجري سيظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

موعد عيد الفطر 2024

وبذلك، يكون غرة شهر رمضان 2024 فلكيًا يوم الإثنين 11 مارس 2024، ويستمر لمدة 30 يومًا، ويصادف موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

غرة شهر رمضان 2024

يأتي شهر رمضان 2024 في هذا العام مدته 30 يوما، وأول أيامه يوم الإثنين 11 مارس 2024، وفقًا لإمساكية رمضان 2024، حيث يصوم في هذا اليوم لمدة 13 ساعة و18 دقيقة، وهو أقل عدد ساعات الصيام في الشهر. أما آخر أيام شهر رمضان فيكون يوم 9 أبريل 2024، حيث يكون عدد ساعات الصيام فيه 14 ساعة و14 دقيقة، وهو أطول أيام الصوم في هذا الشهر.

- يوم الإثنين 11 مارس 2024.. 1 رمضان 1445

في هذا اليوم، يصوم لمدة 13 ساعة و18 دقيقة، وتكون أوقات السحور والإفطار كالتالي: السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

- يوم الثلاثاء 12 مارس 2024.. 2 رمضان 1445

وفي هذا اليوم، يصوم لمدة 13 ساعة و20 دقيقة، وتكون أوقات السحور والإفطار كالتالي: السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- يوم الأربعاء 13 مارس 2024.. 3 رمضان 1445

في هذا اليوم، يصوم لمدة 13 ساعة و22 دقيقة، وتكون أوقات السحور والإفطار كالتالي: السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

- يوم الخميس 14 مارس 2024.. 4 رمضان 1445

وفي هذا اليوم، يصوم لمدة 13 ساعة و24 دقيقة، وتكون أوقات السحور والإفطار كالتالي: السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

- يوم الجمعة 15 مارس 2024.. 5 رمضان 1445

ستكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة. وقت السحور سيكون في الساعة 2:18 صباحًا، ووقت الإمساك سيكون في الساعة 4:18 صباحًا. أما وقت الفجر فسيكون في الساعة 4:38 صباحًا، ووقت الشروق سيكون في الساعة 6:04 صباحًا. وقت الظهر سيكون في الساعة 12:04 ظهرًا، ووقت العصر سيكون في الساعة 3:29 بعد الظهر. أما صلاة المغرب فستكون في الساعة 6:03 مساءً، وصلاة العشاء ستكون في الساعة 7:21 مساءً.

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