إمساكية شهر رمضان 2024 pdf.. أيام قليلة تفصلنا عن أفضل شهور العام

إمساكية شهر رمضان 2024.. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وفي كل عام هجري يأتي على المسلمين شهر رمضان الذي يُعد صومه أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو شهر يفرح فيه المسلمون كثيرًا لما فيه من الفضل العظيم، فالله، سبحانه وتعالى يقول: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ) - سورة البقرة.

صيام شهر رمضان 2024

وقال رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم: (بُني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداَ رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان).

وفي الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام؛ فإنه لي، وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك).

وعرّف علماء الشريعة الصيام بأنه التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

إمساكية شهر رمضان 2024 pdf

إمساكية شهر رمضان 2024 pdf

موعد شهر رمضان الكريم 2024

من المقرر أن ينطلق أول أيام شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وذلك وفق الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

عدد أيام شهر رمضان المبارك 2024

أعلن المعهد القومي، أن شهر رمضان 2024 هذا العام سيكون كاملا، ليكون ثلاثين يومًا، إذ يبدأ في يوم الاثنين الموافق 11 مارس، وينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل.

حكم صيام شهر رمضان

حكم صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب: فقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) وقال الله -تعالى-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ).

وأما السنة: فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت”.

فضل صيام شهر رمضان وفضل العمل فيه

من فضل الصيام أته يشفع الصيام لصاحبه يوم القيامة، فقد روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيُشفعن). كما يعتبر الصيام من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي، وأنا أجزي به). وفي رواية لمسلم: (كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به).