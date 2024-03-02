السبت 02 مارس 2024
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منوعات

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024.. وضوابط صلاة التراويح

موعد استطلاع هلال
موعد استطلاع هلال رمضان

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من المسلمين في مصر، وذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان 1445 حيث ينتظر الشهر الكريم كافة المسلمين في بقاع الأرض، وذلك لكونه شهر مضاعفة الحسنات الذي يغلق فيه باب النار ويفتح باب الجنة.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 وذلك يوم الاثنين 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 حيث أكدت كافة أبحاث معامل الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان أن أول أيام الشهر الكريم سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 - 1445.

ووفقا لذلك فإنه لم يعد متبقي على الشهر الكريم سوى 8 أيام فقط على إقامة أول صلاة تراويح في المساجد وفقا للضوابط التي تم إعلانها رسميا من قبل وزارة الأوقاف المصرية والتي تحكم كافة المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية والتي تحافظ على سلامتك المصلين.

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ضوابط صلاة التراويح في المساجد رمضان 2024

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية الضوابط التي تحكم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال أيام شهر رمضان المبارك 2024/1445 حيث جاءت بنفس أحكام العام الماضي مع التوسع في أعمال القرآن الكريم من تحفيظ وتسميع وقراءة في جميع المساجد الكبرى وذلك من خلال أفضل رجال الدين المتخصصين لذلك من مديريات الأوقاف المصرية.

وأشارت الوزارة على إقامة صلاة التهجد والاكتاف في المساجد وفقا لضوابط العام الماضي المعتمدة لدى المساجد الكبرى مع التوسع فيها رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة والرحمة والعتق من النار خلال الشهر الكريم والذي يضاعف فيه الثواب.

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أدعية استقبال شهر رمضان المبارك 2024

يستقبل العديد من المسلمين شهر رمضان المبارك 2024 والأدعية والابتهالات ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر وأصرف عني شر خلقك.. وأرزقني عملا صالحا ترضاه واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.. وتوفني وانت راض عني.

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