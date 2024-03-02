السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445.. وموعد استطلاع الهلال

الصيام
الصيام

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445 سؤال يطرحه الملايين من المسلمين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وتحديد موعد غرة الشهر الكريم من خلال المرصاد الشرعية المنتشرة في المحافظات.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445

أوضحت الامساكية الذي تم إعدادها من خلال علماء الهيئة العامة للمساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445 ستكون من 13 - 14 ساعة يوميا وعدته 30 يوما كاملة وفقا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان داخل معامل أبحاث الشمس.

أكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن أقصر أيام الصيام خلال شهر رمضان المقبل 1445 سيكون أول يوم حيث تكون مدة الصيام 13 ساعة و18 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية فيما يكون أطول أيام الصيام هو أخر يوم في شهر رمضان المبارك 2024 حيث تون مدة الصيام 14 ساعة و14 دقيقة.

عبارات تهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك 2024.. كم يوم باقي

ختم القرآن في شهر رمضان 2024.. طريقة سهلة للحصول على الأجر كامل

إمساكية شهر رمضان المبارك 1445

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 والتي أوضحت عدد ساعات الصيام اليومي خلال الشهر الفضيل والذي يبدأ من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وجاء اليوم الأول كما يلي:-

الاثنين 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان 1445

  • موعد السحور الساعة 2:23 بعد منتصف الليل.
  • موعد الإمساك الساعة 4:23 بعد منتصف الليل.
  • موعد صلاة الفجر الساعة 4:43 فجرا.
  • موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهراا.
  • موعد صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.
  • موعد صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءا.
  • موعد صلاة العشاء الساعة 7:18 مساءا.
  • عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة.

موعد استطلاع هلال رمضان 2024.. موعد آذان المغرب في رمضان 2024

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 الصباحية والمسائية

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك هذا العام يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وذلك من خلال مراكز الاستطلاع الشرع التابعة لدار الافتاء المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

اقرأ أيضا 

قبل حلوله.. إمساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم

عدد ساعات الصيام في رمضان عدد ساعات الصيام الصيام رمضان 2024 رمضان الهيئة العامة للمساحة المصرية هلال شهر رمضان

مواد متعلقة

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 الصباحية والمسائية

حالة الطقس اليوم السبت 2-3-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 2-3-2024 في البنوك

سعر الذهب اليوم السبت 2-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024.. والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 2-3-2024 فى كافة البنوك

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

دعاء الفجر اليوم السبت 2-3-2024

الأكثر قراءة

عاجل| تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

السجن عشر سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة ومعاشرتها بحلوان

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟