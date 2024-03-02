عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445.. وموعد استطلاع الهلال

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445 سؤال يطرحه الملايين من المسلمين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وتحديد موعد غرة الشهر الكريم من خلال المرصاد الشرعية المنتشرة في المحافظات.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445

أوضحت الامساكية الذي تم إعدادها من خلال علماء الهيئة العامة للمساحة المصرية أن عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 - 1445 ستكون من 13 - 14 ساعة يوميا وعدته 30 يوما كاملة وفقا للحسابات الفلكية التي تم إعدادها من خلال المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان داخل معامل أبحاث الشمس.

أكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن أقصر أيام الصيام خلال شهر رمضان المقبل 1445 سيكون أول يوم حيث تكون مدة الصيام 13 ساعة و18 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية فيما يكون أطول أيام الصيام هو أخر يوم في شهر رمضان المبارك 2024 حيث تون مدة الصيام 14 ساعة و14 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان المبارك 1445

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 والتي أوضحت عدد ساعات الصيام اليومي خلال الشهر الفضيل والذي يبدأ من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وجاء اليوم الأول كما يلي:-

الاثنين 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان 1445

موعد السحور الساعة 2:23 بعد منتصف الليل.

موعد الإمساك الساعة 4:23 بعد منتصف الليل.

موعد صلاة الفجر الساعة 4:43 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهراا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:01 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:18 مساءا.

عدد ساعات الصيام 13 ساعة و18 دقيقة.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك هذا العام يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وذلك من خلال مراكز الاستطلاع الشرع التابعة لدار الافتاء المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

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