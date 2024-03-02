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ختم القرآن في شهر رمضان 2024.. طريقة سهلة للحصول على الأجر كامل

ختم القرآن في شهر
ختم القرآن في شهر رمضان 2024

يحرص الملايين من المسلمين على ختم القرآن في شهر رمضان 2024 وبصرف النظر عن زيادة أعمال عبادتنا والعمل على نموّنا الروحي، يحاول العديد من المسلمين أيضًا استغلال الشهر الفضيل في تلاوة القرآن وتدبر معانية حيثُ نزل القرآن على النبي محمد (ص) بالفعل خلال شهر رمضان، لذلك يليق بنا أن نستغل هذا الشهر لمحاولة الحصول على أكبر عدد من بركات تلاوة الكتاب المقدس.

 ومع ذلك، فإن تلاوة القرآن الكريم بالكامل يمكن أن تبدو وكأنها تحدي لا يمكن التغلب عليه - خاصة إذا كانت قد مرت بضعة أيام على شهر رمضان ولم تبدأ بعد، لكن لا تخف، فهناك بعض النصائح والإرشادات السهلة لمساعدتك على طول الطريق.

ما هو آجر ختم القرآن في شهر رمضان 2024؟

في البداية، لن تحصل على أجر قراءة القرآن كاملًا فحسب، بل تحصل على أجر كل حرف فيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة الأجر الواحد بعشر أمثاله ولا أقول ألف - لام - حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف " وفيما يلي تعرف على كيفية ختم  القرآن في شهر رمضان 2024.

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طريقة ختم القرآن في 30 يوم أو أقل

يمكن تقسيم القرآن إلى 30 جزءًا بأطوال مختلفة، والطريقة الأكثر شيوعًا للقارئ المنفرد هي قراءة جزء واحد يوميًا. يبلغ طول كل جزء حوالي 20 صفحة، لذا يمكنك تقسيمه على مدار اليوم:-

  • قراءة 4 صفحات بعد كل صلاة فريضة
  • اقرأ صفحتين قبل كل صلاة، وصفحتين بعدها
  • اقرأ 5 صفحات في الصباح والظهيرة وبعد الظهر والليل
  • اقرأ 10 صفحات في الصباح، و10 في المساء

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جدول ختم القرآن في 30 يوم

هذه بعض الاستراتيجيات الشائعة، ولكن في النهاية يجب أن تجد واحدة تناسب جدولك الزمني إذا كان لديك وقت فقط في الليل، أو في الساعات الأولى من الصباح، فاستغل هذا الوقت لتكريس نفسك للتلاوة، ومن المهم أيضًا الحفاظ على روتين منتظم للتلاوة، مما سيساعدك على الشعور بمزيد من الثقة والصبر طوال العملية.

إذا كنت تعرف أشخاصًا آخرين من حولك مهتمين بتلاوة القرآن خلال شهر رمضان، فيمكنك أيضًا قراءة الجزء معًا بشكل جماعي. على سبيل المثال، لأسرة مكونة من 5 أشخاص، يمكن لكل فرد أن يقرأ 6 أجزاء لإكمال الثلاثين خلال الشهر، وهذا يجعل الأمر أسهل على الفرد، ولا يزال بإمكانكم الحصول على المكافآت معًا.

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