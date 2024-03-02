سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 2-3-2024 فى كافة البنوك

سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-3-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر التساؤلات التي تتصدر القائمة البحثية حاليا وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك ورغبة قطاع عريض من المواطنين في أداء مناسك العمرة خلال الشهر الكريم خاصة مع ختم القرآن الكريم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-3-2024



يمكن معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-3-2024 في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري من خلال لوحة التعاملات المالية والتي يعرضها الدستور للقراء والتي جاءت كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري بنحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال السعودي نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال السعودي مستوى 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل الريال السعودي إلى 8.17 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني سجل الريال السعودي نحو 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

يستقر الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي السعودي حيث سجل الريال نحو 0.27 دولار بما يعادل نحو 3 ريالات للدولار الواحد.

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