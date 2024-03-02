دعاء الفجر اليوم السبت 2-3-2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي، وذلك مع ساعات الليل المتأخرة لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء الليل بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن الكريم، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 2-3-2024

يقدم الدستور للقراء صيغ دعاء الفجر اليوم السبت 2-3-2024 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق والسداد في كافة أمور الدنيا وهى كما يلي:-

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها كربي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتكشف بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي.

اللهم ارزقني رزقا لم أتوقعه.. وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني وسخر لي وبشرني.. وارح بالي وقلبي.. واسعدني واعفو عني.. أرحمني وقر عيني وأرض عني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد.

اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير.. وسوء الخاتمة.. اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. ومن البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.

دعاء الفجر اليوم

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك.. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك.. أو استأثرت به في عالم الغيب عندك.. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا.. وجلاء حزني وذهاب همي.

ربي حقق لي ولهم في في هذا الوقت كل أمر جميل ننتظره.. اللهم أكتب لنا محو الذنوب.. وستر العيوب لين العيوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور.. ربي ارزقني سعادة الدنيا.. بخيرها والجنة بفردوسها.

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