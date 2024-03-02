السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024.. والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة وذلك رغبة في مشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا ويتنافس فيها أفضل فرق كرة القدم في مختلف دول العالم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024

يعرض الدستور للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 2-3-2024 والذي يقام في كافة دول العالم حيث يتابعها الملايين من المواطنين والتي جاءت كما يلي:

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي وولفر هامبتون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي توتنهام ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي نوتنجهام فورست ضد نادي ليفربول في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي برينتفورد ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي إيفرتون ضد نادي وست هام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فولهام ضد نادي برايتون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي لوتون تاون ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

 

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-2-2024 ومواجهات الأهلي والمنتخب القادمة والقنوات الناقلة

مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي الخليج ضد نادي الشباب في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي ضمك ضد نادي الاتفاق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي الأهلي ضد نادي الفتح في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

 

مباريات الدوري الإسباني
موعد مباراة نادي إشبيلية ضد نادي ريال سوسييداد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي رايو فاليكانو ضد نادي قادش في تمام الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي خيتافي ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فالنسيا ضد نادي ريال مدريد في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة نادي بيراميدز ضد نادي نوازيبو في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي صن داونز ضد نادي مازيمبي في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي بيراميدز ضد نادي نوازيبو في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي سيمبا ضد نادي جوانينج جالاكسي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي الوداد الرياضي ضد نادي أسيك ميموسا في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي الترجي ضد نادي الهلال السوداني في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي بترو أتليتكو ضد نادي النجم الساحلي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة مباريات اليوم

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية على حقوق البث المباشر للمباريات السابقة في كافة الدوريات العالمية والمحلية ويمكن متابعة المباريات من خلال ضبط إشارة البث عبر الإحداثيات التالية:

قناة بين سبورت Bein Sports

القمر الصناعي نايل سات.
التردد 10952.
الاستقطاب أفقي.
معامل تصحيح الخطأ 2/3.
معدل الترميز 27500.

 

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