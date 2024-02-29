الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-2-2024 ومواجهات الأهلي والمنتخب القادمة والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 29-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد الداخلية في الجولة 14 من دوري نايل، بالإضافة إلى مباراة أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة سموحة ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مباراة الزمالك ضد الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد أتلتيكو مدريد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الرائد ضد الفيحاء: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC2 HD.

- مباراة الوحدة ضد التعاون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

- مباراة النصر ضد الحزم: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

- مباراة لو بوي ضد رين: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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الزمالك يسعى لفك شفرة الداخلية واستعادة نغمة الانتصارات في دوري نايل

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"دوري نايل".. سموحة يواجه مودرن فيوتشر في مباراة العودة للانتصارات

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام يانج أفريكانز

يستعد فريق الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز، غدًا الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد نجح في حسم التأهل رسميًا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه ميدياما الغاني بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الداخلية، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد “القاهرة الدولي”، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري نايل، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الزمالك دوري نايل اتلتيكو مدريد أتلتيك بيلباو كاس ملك اسبانيا

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