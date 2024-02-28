ليفربول يتحدى ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره ساوثهامبتون على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصة نغمة الانتصارات، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن ثم التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، عقب الفوز على تشيلسي بنتيجة بهدف نظيف، سجله فيرجيل فان دايك، في الدقيقة 118 من زمن المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الأحد الماضي.

شكوك حول مشاركة محمد صلاح أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

وما تزال الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة نجمنا المصري محمد صلاح في مباراة اليوم، في ظل معاناته من تجديد إصابته، كذلك تحوم الشكوك حول موقف الثنائي داروين نونيز، واتارو إندو.

بينما يفتقد فريق ليفربول لخدمات العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، مثل: الحارس أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، ديوجو جوتا، ريان جرافنبرخ، كورتيس جونز وغيرهم.

في المقابل، يرغب فريق ساوثهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة تخطي عقبة ليفربول وإقصائه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل فريق ساوثهامبتون هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام هال سيتي بنتيجة 1-2، وميلوول بنتيجة 1-2 أيضًا في بطولة دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".