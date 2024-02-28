كوم حمادة يستضيف الأوليمبى ودمنهور يواجه دلفى فى دورى القسم الثانى "ب"

تقام في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، خمس مباريات في الأسبوع الخامس عشر للمجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي دلفي مع دمنهور وهلال مطروح مع المجد السكندري وشباب كوم حمادة مع الأوليمبي والحمام مع طلائع الأسطول والإسكندرية للبترول مع سبورتنج.

مباراة القمة والقاع

ويحل سبورتنج المتصدر برصيد 25 نقطة بقيادة أحمد فاروق ضيفا على فريق الإسكندرية للبترول الأخير برصيد عشر نقاط في مباراة القمة والقاع.

وحقق سبورتنج سبعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر ثلاث مباريات ويسعى للفوز للاختفاظ بالقمة بينما يسعى الإسكندرية للبترول لتحقيق نتيجة ايجابية تساعده على النجاة من شبح الهبوط للقسم الثالث.

وفي أقوى مباريات اليوم يحل دمنهور الثاني برصيد 23 نقطة ضيفا على فريق دلفي السادس برصيد 19 نقطة وحقق دمنهور ستة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف بينما حقق دلفي أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 17 هدفا واهتزت شباكه 15 مرة.

سبورتنج فاز في الجولة الماضية على الحمام

هلال مطروح يستضيف المجد السكندري

ويستضيف هلال مطروح الرابع برصيد 20 نقطة بقيادة علي عاشور فر يق المجد السكندري السابع برصيد 18 نقطة وحقق هلال مطروح خمسة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر أربع مباريات وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه تسعة أهداف ويسعى للفوز للبقاء في سباق القمة.

ويحل الأوليمبي الخامس برصيد 20 نقطة بقيادة أحمد سمير ضيفا على شباب كوم حمادة الثامن برصيد 15 نقطة وحقق الأوليمبي خمسة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر أربع مباريات وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا ويسعى لمواصلة انتصاراته والاقتراب من الصدارة.

ويستضيف الحمام الثالث برصيد 22 نقطة فريق طلائع الأسطول التاسع برصيد 15 نقطة وحقق الحمام ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 21 هدفا والغريب أنه صاحب أضعف دفاع في المجموعغة واهتزت شباكه 21 مرة ويسعى لتعويض هزيمته الأخيرة أمام سبورتنج والاستمرار في المنافسة على القمة.