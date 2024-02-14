المنصورة يهزم بني عبيد ويحكم قبضته على قمة مجموعته في القسم الثاني "ب"

صبت نتائج المباريات التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الثالثة " 1 " في دوري القسم الثاني " ب " في صالح فريق المنصورة الذي أحكم قبضته على القمة برصيد 30 نقطة بفارق أربع نقاط عن مركز شباب القزازين وست نقاط عن مالية كفر الزيات .

في ملعبه فاز المنصورة على بني عبيد بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم عوض السيد ليرتفع رصيد المنصورة إلى 30 نقطة ويتوقف رصيد بني عبيد عند 17 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل ضياء السيد هدف المنصورة والمباراة الوحيد.

وخسر مركز شباب القزازين بملعبه أمام بايونيرز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم محمد محمود عبدالله ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب القزازين عند 26 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب القزازين بهدف سجله محمد ناصرفي الدقيقة 45 وتغير الحال في الشوط الثاني وتعادل بايونيز عن طريق أحمد إسماعيل ثم أضاف الإفريقي حمزة وعبد المنان مدثر الهدفين الثاني والثالث .

وتعادل مالية كفر الزيات مع بلقاس بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم عدي إبراهيم ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 24 نقطة ويرتقع رصيد بلقاس إلى تسع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم بلقاس بهدف سجله هشام أسامة في الدقيقة العاشرة وفي الشوط الثاني سجل محمد فوزي تريكة هدف التعادل لمالية كفر الزيات في الدقيقة 90 .

وفاز نبروه على كفر الشيخ بهدفين نظيفين ليرتفع رصيد نبروه إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند 16 نقطة.

وفازالصيد بالمحلة على مركز شباب تلا بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم إسلام علاء ليرتفع رصيد الصيد بالمحلة إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند خمس نقاط ..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل سمير العراقي هدفي صيد المحلة .