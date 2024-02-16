الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القسم الثانى «ب».. الترسانة يهزم الواسطى بثلاثية ويحسم تأهله رسميًا لدورى المحترفين

الترسانة هزم الواسطى
الترسانة هزم الواسطى وصعد لدوري المحترفين

صعد فريق الترسانة بقيادة حسين شكري رسميًا لدوري المحترفين بعد فوزه على الواسطى بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الأولى "2" في دوري القسم الثاني "ب"  وأدارها الحكم عباس حسن.

الفوز رفع رصيد الترسانة إلى 33 نقطة تقدم بفارق عشر نقاط عن الفيوم، وهو الفارق الذي لا يمكن تعويضه في المباريات الثلاث المتبقية لكل فريق وفي المقابل توقف رصيد الواسطى عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.

انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف سجله محمد يوسف وفي الشوط الثاني سجل حازم الشامي وأحمد عماد ضبش وإسلام فتحي من ركلة جزاء الأهداف الثاني والثالث والرابع.

وفاز الفيوم خارج أرضه على نجوم مصر بهدف دون رد؛ ليرتفع رصيد الفيوم إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد نجوم مصر عند 18 نقطة. 

وفاز تليفونات بني سويف خارج أرضه على بني مزار بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم خالد منسي؛ ليرتفع رصيد تليفونات بني سويف إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد بني مزار عند عشر نقاط.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل أحمد عبد الفتاح هدف تليفونات بني سويف والمباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وتعادل مركز شباب طامية مع مركز شباب مغاغة بهدف لكل منهما؛ ليرتفع رصيد مركز شباب طامية إلى 15 نقطة ورصيد مركز شباب مغاغة إلى تسع نقاط.. انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب طامية بهدف سجله علي كامل من ركلة جزاء في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني نجح مركز شباب مغاغة في خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

 

القسم الثاني ب الترسانة الواسطي تليفونات بني سويف مركز شباب طامية

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