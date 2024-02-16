الترسانة يسعى للفوز على الواسطى وحسم صعوده رسميا لدورى المحترفين

يسعى فريق الترسانة لحسم صعوده لدوري المحترفين عندما يواجه الواسطى في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الأولى " 2 " في دوري القسم الثاني " ب ".

الترسانة في مهمة حسم الصعود

وينفرد الترسانة بصدارة المجموعة الأولى " 2 " برصيد 30 نقطة يليه الفيوم 20 نقطة ولعب كل منهما 12 مباراة ونجوم مصر برصيد 18 نقطة من 11 مباراة ويصعد الترسانة لدوري المحترفين في حالة فوزه على الواسطة وانتهاء مباراة نجوم مصر والفيوم بالتعادل أو فوز الفيوم.

وفي حالة فوز الترسانة على الواسطى سيرتفع رصيده إلى 33 نقطة ويصعد رسميا في حالة فوز الفيوم على نجوم مصر وفي هذه الحالة يبقي فارق النقاط العشر بين الترسانة والفيوم والذي لايمكن تعويضه في المباريات الثلاث التي ستتبقي لكل فريق.

وفي حالة فوز الترسانة وتعادل نجوم مصر مع الفيوم يرتفع رصيد الترسانة إلى 33 نقطة ورصيد نجوم مصر إلى 19 نقطة ويصعد الترسانة لدوري المحترفين لأنه حتى لوفاز نجوم مصرفي مبارياته الأربع المتبقية سيصل رصيده إلى 31 نقطة.

وفي حالة فوز الترسانة على الواسطى ونجوم مصر على الفيوم يرتفع رصيد الترسانة إلى 33 نقطة ورصيد نجوم مصر إلى 21 نقطة ويتأحل صعود التر سانة لأن نجوم مصر ستبقي له أربع مباريات إذا فاز فيها سيصل للنقطة 33 ويتساوي مع الترسانة إذا خسر مبارياته الثلاث المتبقية.

5 أندية في صراع الهبوط

في المقابل انحصر صراع الهبوط للقسم الثالث بين مركز شباب طامية ورصيده 14 نقطة وبني مزار وتليفونات بني سويف ولكل منهما عشر نقاط والواسطى تسع نقاط ومركز شباب مغاغة 8 نقاط ولعب كل من بني مزار ومركز شباب مغاغة 12 مباراة مقابل 11 مباراة لكل من مركز شباب طامية وتليفونات بني سويف والواسطى