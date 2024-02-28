موقف برشلونة من التعاقد مع ميكيل أرتيتا خلفًا لـ تشافي

يواصل نادي برشلونة الإسباني البحث عن المدرب الجديد، خلفًا لـ تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي للفريق.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موقف برشلونة من التعاقد مع ميكيل أرتيتا لخلافة تشافي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اسم ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لفريق أرسنال الإنجليزي، قد تردد بشأن إمكانية تولي مسئولية تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة أبدى إعجابها بأداء أرتيتا وما يقدمه مع أرسنال في الفترة الماضية، ولكنها في الوقت ذاته لن تُجبره على الرحيل عن منصبه، إذا أراد الاستمرار مع الفريق اللندني.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى تصريحات أرتيتا التي أدلى بها في وقت سابق، أنه لا يريد الرحيل عن أرسنال.

وأكدت الصحيفة، أن ميكيل أرتيتا لديه عرضًا من إدارة أرسنال بشأن تجديد عقده، رغم أن عقده الحالي سينتهي في يونيو 2026.

جدير بالذكر أن هناك العديد من المدربين المُرشحين لخلافة تشافي في تدريب فريق برشلونة، مثل: هانز فليك (مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق)، توماس توخيل (مدرب بايرن ميونخ)، بجانب الإيطالي سيميوني إنزاجي (مدرب إنتر ميلان الإيطالي).

موقف إدارة برشلونة بشأن هوية المدرب الجديد

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، هو مَنْ سيحدد وسيقرر هوية المدرب الجديد، بشرط أن يكون مدربًا ذو تاريخ كبير.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

