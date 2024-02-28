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رياضة

إبراهيم حسن لـ"الدستور": محمد صلاح سيظل قائد المنتخب.. ولا خلافات

إبراهيم حسن وصلاح
إبراهيم حسن وصلاح

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، إنه لا يوجد أي خلافات مع محمد صلاح، قائد الفراعنة، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، عكس ما يثار منذ تولي التوأم مهمة تدريب منتخب مصر.

وقال إبراهيم، في حواره مع "الدستور": "لا يوجد أى خلاف مع محمد صلاح، (صلاح) مثله مثل أى لاعب آخر فى منتخب مصر، وكابتن حسام حسن تحدث عنه بشكل جيد للغاية، ووضعه ضمن أفضل تشكيل تاريخى للمنتخب، وبالتأكيد سيكون له دور محورى خلال الفترة المقبلة، لا أعلم سبب تشويه العلاقة، أكيد هناك أشخاص لهم غرض من ذلك، لكن هذه المحاولات لن تؤثر على المنتخب".

وتابع عن سؤاله بخصوص ترتيب قادة المنتخب الحالي: "هذا الأمر سابق لأوانه فى الوقت الحالى، هناك قائد حالى هو محمد صلاح، لا يوجد أى تغيير، والفكرة لم تطرح حتى الآن".
إبراهيم حسن: «هناكل النجيلة» لاستعادة عرش منتخب مصر.. ونسعى لبناء «جيل جديد» للفراعنة (حوار)

قال إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إنه وكل أعضاء الجهاز الفنى لـ«الفراعنة» بقيادة شقيقه «حسام»، سيبذلون كل جهد ممكن لإعادة منتخب مصر إلى مكانته المعهودة، بعد سلسلة من الإخفاقات خلال الفترة الأخيرة، معبرًا عن ذلك بقوله «هناكل النجيلة» لتحقيق هذا الهدف. 

وكشف «حسن»، لـ«الدستور»، عن أبرز استعدادات وتجهيزات المرحلة المقبلة، وكيف يخطط الجهاز الفنى للمنتخب لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، وتصفيات كأس العالم.

ابراهيم حسن محمد صلاح صلاح ليفربول منتخب مصر

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