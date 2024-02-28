برشلونة يصارع كبار الدوري الإنجليزي على التعاقد مع إنزاجي

كشفت تقارير صحفية عن أسم جديد على طاولة إدارة برشلونة، لتعويض رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن إدارة البارسا مهتمة بالتعاقد مع الإيطالي سيميوني إنزاجي مدرب نادي إنتر متصدر الكالتشيو.

وأضاف التقرير، أن برشلونة سيجد منافسة شرسة مع كبار البريميرليج مانشستر يونايتد، تشيلسي وليفربول المهتمين أيضًا بالمدرب الإيطالي.

ويمتد عقد إنزاجي مع إنتر حتي عام 2025، حيث يعيش النادي الإيطالي أفضل فتراته منذ الموسم الماضي مع المدرب صاحب الـ 47 عامًا.

ويقود إنزاجي إنتر منذ 2021 حيث نجح في تحقيق 5 ألقاب محلية مع الفريق، كما تمكن من الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد غياب سنوات.

موقف إدارة برشلونة بشأن هوية المدرب الجديد



يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد أكد في وقت سابق، أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، هو مَنْ سيحدد وسيقرر هوية المدرب الجديد، بشرط أن يكون مدربًا ذو تاريخ كبير.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق برشلونة، أن مجلس إدارة النادي لم يتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.