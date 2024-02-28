الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الدوريات والكؤوس والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضد ساوثهامبتون، في الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة تشيلسي ضد ليدز يونايتد: في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2.

- مباراة وولفرهامبتون ضد برايتون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

- مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساسولو ضد نابولي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.

- مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس تركيا

- مباراة طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاك شهير: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة بشكتاش ضد قونيا سبور: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

- مباراة روان ضد فالينسيان: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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تقرير: محمد صلاح يواصل الغياب عن ليفربول أمام ساوثهامبتون

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ليفربول يتحدى ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.. وشكوك حول مشاركة محمد صلاح

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام يانج أفريكانز

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره يانج أفريكانز، يوم الجمعة الموافق 1 مارس، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في حسم التأهل رسميًا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الداخلية، غدًا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد “القاهرة الدولي”، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري نايل، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام نيوزيلاندا في دورة الإمارات الودية

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب حسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب ويلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.

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