تقرير: محمد صلاح يواصل الغياب عن ليفربول أمام ساوثهامبتون

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن موقف محمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول من المشاركة أمام ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم.

وواصل صلاح غيابه عن ليفربول منذ لقاء برينتفورد في بطولة الدوري، بسبب تجدد إصابته في العضلة الخلفية التي لحقت به في كأس الأمم الإفريقية.

وتواجد صلاح في ملعب “ويمبلي” خلال تتويج ليفربول بكأس الرابطة على حساب تشيلسي في اللقاء النهائي، حيث خرج من قائمة المباراة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، أن ما زالت مشاركة نونيز وصلاح وسوبوسلاي في محل شك اليوم أمام ساوثهامبتون بسبب عدم التعافي الكامل من الإصابة.

ليفربول يتحدى ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصة نغمة الانتصارات، من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن ثم التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، عقب الفوز على تشيلسي بنتيجة بهدف نظيف، سجله فيرجيل فان دايك، في الدقيقة 118 من زمن المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الأحد الماضي.