تم التوقيع.. ميدو يكشف مصير محمد صلاح فى الموسم المقبل

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب المنتخب الوطني السابق، موافقة محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم فريق ليفربول، على الانضمام لصفوف الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

ويلعب محمد صلاح ضمن صفوف فريق ليفربول منذ انضمامه من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس": "محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".

وارتبط اسم صلاح بالانضمام لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض النادي السعودي أكثر من مرحلة للمفاوضات مع ليفربول لضمه ولكن الصفقة باءت بالفشل.

وبدأ مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عام ونصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.

توهج محمد صلاح مع ليفربول

وحقق محمد صلاح العديد من الألقاب رفقة ليفربول على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إفريقيا، كما قاد المنتخب الوطني للتأهل لبطولة كأس العالم 2018، بعد 28 عامًا من الغياب.