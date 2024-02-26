الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

يورجن كلوب
يورجن كلوب

بات رحيل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مسألة وقت لا أكثر.

وسبق أن أعلن كلوب رحيله عن منصب المدير الفني للريدز بنهاية الموسم الجاري، لينهي مسيرة بدأت في أكتوبر 2015، وقاد الفريق خلالها في 471 مباراة وانتصر في 294 مباراة وتعادل في 96 وخسر 81.

وبدأت إدارة ليفربول البحث عن بديل ليورجن كلوب بداية من الموسم المقبل، لاستكمال مسيرة الفريق والنجاحات التي حققها المدرب الألماني، التي تتمثل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا وآخر للسوبر الأوروبي ومثله لكأس العالم للأندية، ولقبين لكأس رابطة الأندية المحترفة ولقب لكأس الاتحاد الانجليزي وآخر للدرع الخيرية.

ويرصد «الدستور» أبرز المرشحين لخلافة يورجن كلوب في تدريب ليفربول.

يوليان ناجلسمان

يعد  الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا والسابق لفريق بايرن ميونخ، أحد أهم الأسماء المرشحة لخلافة كلوب، خاصة لاعتماده سياسة هجومية مقاربة لكلوب.

وأجاد ناجلسمان مع فريق لايبزيج الألماني وقادهم للمنافسة مع بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني في موسم 2020/ 2021.

كما تولى ناجلسمان تدريب بايرن ميونخ في الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2023.

وتعد بطولة أمم أوروبا المقبلة أهم اختبار لناجلسمان مع منتخب ألمانيا، وسيصبح مستقبله مهددًا في حالة فشله في تحقيق اللقب مع المانشافت.

ورشحت صحيفة تليجراف الإنجليزية ناجلسمان لتولي منصب المدير الفني لليفربول.

روبين أموريم

نجح البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني الحالي لفريق سبورتنج لشبونة في قيادة فريقه للمنافسة على لقب الدوري البرتغالي مع نظيره بنفيكا، بعدما حقق لقب الدوري معهم في عام 2021.

وطرح اسم أموريم لخلافة كلوب في تدريب ليفربول، ولكن رحيله عن صفوف ناديه قد تتطلب دفع تعويض مالي من قبل إدارة الريدز لإقناع نظيرتها في لشبونة بالتخلي عنه.


تشابي ألونسو

على الرغم من أن بعض التقارير الصحفية الصادرة خلال الأسابيع الماضية أشارت إلى ابتعاد ألونسو عن فكرة تدريب ليفربول، خاصة في ظل اهتمام بايرن ميونخ بالتعاقد معه وإصرار إدارة ليفركوزن على بقائه، إلا أنه يظل أحد الأسماء المرشحة لتولي تدريب ليفربول.

وكان ألونسو أول الأسماء المطروحة على طاولة ليفربول لخلافة يورجن كلوب، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب الدوري الألماني حتى الآن واقترابه من تحقيق اللقب.

وتسعى إدارة ليفربول لإقناع ألونسو بتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك لامتلاكه الأسلوب الهجومي، وكذلك مرونته التكتيكية وامتلاكه القدرة على تطوير مواهب اللاعبين مثلما حدث في باير ليفركوزن.
 

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