كلوب يكشف موقف صلاح وتطورات المصابين قبل مباراة ساوثهامبتون

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ"ليفربول"، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ ساوثهامبتون في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023/2024.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريان جرافنبيرش لن يكون متاحًا، إنها إصابة في أربطة الكاحل".

وأضاف: "كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير. لكنها سيئة كفاية لاستبعاده من هذه المباراة والمباراة التالية وبعد ذلك سنرى. نحن بحاجة إلى المعجزات مع عدد قليل من اللاعبين، لذا لا أريد استبعاده لفترة طويلة".

وأوضح: "تطور رائع لـ محمد صلاح وداروين نونيز ودومنيك سوبوسلاي (فيما يخص عملية التعافي)، سيتعين علينا أن نرى ما يمكنهم فعله اليوم".

وزاد: "تلقى واتارو ضربة أيضًا لا أستطيع أن أقول إن الوضع تحسن كثيرًا منذ يوم الأحد".

ويستعد ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون، غدًا الأربعاء، في الدور الخامس لبطولة الدوري الإنجليزي