بوين يقود وست هام للفوز على برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

فاز وست هام يونايتد على ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ستاد لندن، في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

جارود بوين كان بطلًا للمباراة بتسجيله “هاتريك” لصالح فريقه وست هام يونايتد، بدأه بهدف أول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف هدفا آخر بعد ذلك بدقيقتين، فيما سجل نيل موباي هدف برنتفورد الأول في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 63 أكمل بوين “الهاتريك” الخاص به بضربة رأسية من متابعة لكرة عرضية من الجانب الأيمن، فيما سجل زميله إيمرسون بالميري الهدف الرابع بعد ذلك بست دقائق، ثم سجل يان ويسا هدف برنتفورد الثاني في الدقيقة 82.

ورفع وست هام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد برنتفورد عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.