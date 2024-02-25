اتحاد جدة السعودى يستهدف ضم تير شتيجن من برشلونة فى الصيف

تواصل الأندية السعودية بحثها عن إبرام صفقات جديدة من الدوريات الأوروبية، لتدعيم صفوفها في مختلف المراكز للموسم الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لمواصلة حدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

اتحاد جدة السعودى يستهدف ضم تير شتيجن من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة، تقدم بعرض رسمي لضم تير شتيجن، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الدوري السعودي في الصيف.

يأتي ذلك بعدما استعاد تير شتيجن مكانه كحارس أساسي في برشلونة، بعد تعافيه من إصابته في الظهر، والتي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين، وتحديدًا منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الاتحاد السعودي قد يجعل تير شتيجن يُعيد التفكير في مسيرته مع برشلونة، في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي، والموافقة على ارتداء قميص النمور في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الألماني، صاحب الـ31 عامًا، رفقة برشلونة في صيف 2028.

وشارك مارك أندريه تير شتيجن في 20 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، استقبل خلالها 20 هدفًا.

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسبانى

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.