الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة السعودى يستهدف ضم تير شتيجن من برشلونة فى الصيف

مارك أندريه تير شتيجن
مارك أندريه تير شتيجن

تواصل الأندية السعودية بحثها عن إبرام صفقات جديدة من الدوريات الأوروبية، لتدعيم صفوفها في مختلف المراكز للموسم الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لمواصلة حدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

اتحاد جدة السعودى يستهدف ضم تير شتيجن من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن نادي اتحاد جدة السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة، تقدم بعرض رسمي لضم تير شتيجن، في محاولة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الدوري السعودي في الصيف.

يأتي ذلك بعدما استعاد تير شتيجن مكانه كحارس أساسي في برشلونة، بعد تعافيه من إصابته في الظهر، والتي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهرين، وتحديدًا منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض الاتحاد السعودي قد يجعل تير شتيجن يُعيد التفكير في مسيرته مع برشلونة، في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي، والموافقة على ارتداء قميص النمور في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس الألماني، صاحب الـ31 عامًا، رفقة برشلونة في صيف 2028.

وشارك مارك أندريه تير شتيجن في 20 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، استقبل خلالها 20 هدفًا.

txt

محمد صلاح يدخل عالم التمثيل.. صحيفة بريطانية تكشف الحقيقة (صور)

txt

ليفربول يتفوق على تشيلسي في تاريخ المواجهات قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدورى الإسبانى

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأحد المقبل الموافق 3 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

تير شتيجن السعودية برشلونة اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة مارك أندريه تير شتيجن

الأكثر قراءة

عاجل| الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقي

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

سكاى: صلاح لم يتواجد فى أرضية ملعب ويمبلى قبل ساعات من نهائى كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم