غياب صلاح.. تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة نارية أمام تشيلسي على ملعب "ويمبلي"، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو - لويس دياز.

غيابات ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات العديد من اللاعبين؛ بسبب الإصابة، على رأسهم الحارس أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا.

كذلك تواجد محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام تشيلسي، بسبب تجدد إصابته وشعوره بالإجهاد، بجانب غياب داروين نونيز.

ويمتلك فريق ليفربول سجلًا قياسيًا في التتويج بكأس كاراباو، حيث حصد 9 ألقاب من قبل، آخرهم في موسم 2021-2022.

بينما حصد فريق تشيلسي لقب كأس كاراباو 5 مرات من قبل، آخرهم في موسم 2014-2015.

مشوار ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

وكان فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بعد فوزه على فولهام بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، بعدما تغلّب على ميدلزبره بنتيجة 6-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي من المسابقة.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد هو الذي توّج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في النسخة الأخيرة لموسم 2022-2023.