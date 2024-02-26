الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رسميًا.. تقليص عقوبة خصم النقاط من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

إيفرتون
إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تقليص عقوبته من 10 نقاط إلى 6 إثر القرار الصادر على خلفية خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وأصبح رصيد إيفرتون 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قررت خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز، في نوفمبر الماضي.

وأحال الدوري الإنجليزي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022. 

ونشر نادي إيفرتون بيانًا عبر خلاله عن دهشته واستنكاره وصدمته لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده، مؤكدًا أنه سيتقدم باستئناف فوري ضد العقوبة.

يذكر أن فرض حظر على الانتقالات بالنسبة للنادي كان عقوبة ممكنة، لكن رابطة الدوري الإنجليزي قررت الاتجاه لعقوبة خصم النقاط.

جدير بالذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أعلن النادي عن خسائر بقيمة 430 مليون جنيه إسترليني، وكلها تحت إدارة رئيس مجلس الإدارة ومالك الأغلبية فرهاد موشيري.

ومنذ ذلك الحين، أعلن موشيري، الذي تعرض للانتقادات الشديدة، أنه ينوي بيع حصته البالغة 94 في المائة في النادي إلى شركة 777 بارتنرز، على الرغم من أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود.

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