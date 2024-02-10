إيفرتون يفرض التعادل على مانشستر سيتى فى الشوط الأول بالبريميرليج

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون، التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى ولم يشهد أي محاولات حقيقية للتسجيل من جانب كلا الفريقين.

أبرز المحاولات كانت في الدقيقة 14، عندما صوب كالفرت لوين لاعب إيفرتون، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إيفرتون عن طريق لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 21، تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي عن طريق دوكو لكنها ارتطمت بدفاع إيفرتون.

الدقيقة 27، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي على رأس هالاند الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وبدأ مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز، ناثان أكي

الوسط: رودري – ماتيوس نونيز

أمامهما: فيل فودين – جوليان ألفاريز – جيريمي دوكو

الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن ليفربول، صاحب الصدارة، مع العلم أن «سيتي» لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل إيفرتون، المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.