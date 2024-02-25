مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، بجانب مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباراة اليوم في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة

- مباراة تشيلسي ضد ليفربول: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة

- مباراة سوبر سبورت يونايتد ضد مودرن فيوتشر: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- مباراة الهلال ضد اتحاد الجزائر: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أكاديميكا لوبيتو ضد ريفرز يونايتد: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة دريمز ضد النادي الإفريقي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة الملعب المالي ضد ديابل نوار: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة أبوسليم الليبي ضد الزمالك: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة سوار كويا ضد ساجرادا اسبيرانسا: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- مباراة سيخوخون يونايتد ضد نهضة بركان: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة وولفرهامبتون ضد شيفيلد يونايتد: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة قادش ضد سيلتا فيجو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة لاس بالماس ضد أوساسونا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد فروسينوني: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناةAD SPORTS Premium 1

- مباراة كالياري ضد نابولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ليتشي ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ميلان ضد أتالانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة بروسيا دورتموند ضد هوفنهايم: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة أوجسبورج ضد فرايبورج: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة الفيحاء ضد أبها: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة الشباب ضد النصر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة بلدية المحلة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي، في السادسة مساء اليوم، الأحد، بملعب "19 مايو" بمدينة عنابة بالجزائر، في الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا وديًا، يوم 22 مارس المقبل، وذلك في الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات، بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة مصر ونيوزيلندا، بالفائز من مباراة كرواتيا وتونس، يوم 26 مارس المقبل.

بينما يلعب ويلعب الخاسران من المباراتين، يوم 25 مارس، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الدورة الودية التي تقام في الإمارات.