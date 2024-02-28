كواليس حديث مبابى مع ماكرون وأمير قطر بشأن ريال مدريد

لا يزال مسلسل مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مستمرًا في ظل اقترابه من الرحيل عن ناديه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، ليختار اللعب في نادي ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

رد كيليان مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن تفاصيل جديدة بشأن تواجد كيليان مبابي في مأدبة العشاء التي حضرها، مساء الثلاثاء، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أمير قطر، لمطالعة التفاصيل من هنا.

وحظي هذا اللقاء باهتمام كبير من قِبل وسائل الإعلام، من بينها الإذاعة الفرنسية، التي أكدت أنه وفقًا لعدد من الشهود فإن كيليان مبابي رد على الأسئلة المتعلقة بأنباء انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال كيليان مبابي: "لم يتم الاتفاق على أي شيء".

كواليس حديث مبابي مع الرئيس الفرنسي ماكرون وأمير قطر

كما كشفت الإذاعة الفرنسية جانبًا قصيرًا من الحديث السريع بين مبابي وأمير قطر، الذي قال للاعب "حظًا سعيدًا"، بعدما قال الرئيس الفرنسي ماكرون لللاعب "ستخلق لنا الكثير من المشاكل".

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن مبابي كان اللاعب الوحيد في صفوف باريس سان جيرمان الذي تمت دعوته للحفل، بجانب ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي.

ولم يوّقع كيليان مبابي على عقود انضمامه إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي حتى الآن، لعدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن بعض البنود التي تتعلق بحقوق الصورة. لمطالع التفاصيل كاملة من هنا.