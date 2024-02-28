الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

توتنهام ونيوكاسل يونايتد يتنافسان على ضم عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

يواصل نجمنا المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه رفقة ناديه خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ونجح عمر مرموش في خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية، بعدما تمكن من الوصول إلى الهدف رقم 10 في الدوري رفقة فرانكفورت.

عمر مرموش على رادار توتنهام ونيوكاسل يونايتد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ناديي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد أبديا رغبتيهما في الحصول على خدمات عمر مرموش في الميركاتو الصيفي المقبل.

أضافت الصحيفة الألمانية، أن نادي آينتراخت فرانكفورت يُقدّر قيمة اللاعبين بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون يورو، مقابل السماح برحيله.

تقرير الصحيفة عن مصير عمر مرموش

وأشارت الصحيفة إلى أن الناديين قد يدخلا في مفاوضات مع فرانكفورت خلال الأيام المقبلة، لحسم مصير عمر مرموش الذي يتوّهج في مركز الهجوم بشكل كبير.

من جهته، قد يوافق عمر مرموش على الانضمام إلى الدوري الإنجليزي ومواصلة التألق في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ماذا قدم عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم؟

يأتي ذلك بعدما سجل عمر مرموش هدفًا في مرمى فولفسبورج، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

بعد هدفه للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني، وصلت مساهمات عمر مرموش هذا الموسم مع فرانكفورت، إلى 20 هدفًا خلال 30 مباراة في مختلف المنافسات، بواقع 15 هدفًا و5 تمريرات حاسمة.

وسجل عمر مرموش 10 أهداف في الدوري الألماني، 4 أهداف في دوري المؤتمر الأوروبي، وهدفًا واحدًا في كأس ألمانيا.

ويتواجد فريق آينتراخت فرانكفورت حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة.

عمر مرموش مرموش توتنهام نيوكاسل يونايتد آينتراخت فرانكفورت الدورى الألماني

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