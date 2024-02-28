أبرزهم ليفاندوفسكي.. الدوري السعودي يستهدف ضم 4 لاعبين من برشلونة

تواصل الأندية السعودية بحثها عن إبرام صفقات جديدة من الدوريات الأوروبية، لتدعيم صفوفها في مختلف المراكز للموسم الجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لمواصلة حدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.

الدوري السعودي يستهدف 4 لاعبين من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كبار الأندية السعودية ترغب في إبرام أربع صفقات من صفوف برشلونة الإسباني في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الدوري السعودي يستهدف أربع لاعبين، هم: الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الجناح البرازيلي رافينيا، ولاعب الوسط سيرجي روبيرتو.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى حاجة برشلونة للأموال، لتمويل الصفقات الجديدة في ظل معاناة النادي من أزمة مالية خلال السنوات الماضية الأخيرة، رغم أهمية هذا الرباعي بالنسبة لتشكيل الفريق.

موقف اللاعبين من الرحيل عن برشلونة

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن رافينيا قد يكون الأقرب للرحيل، في ظل تألق الشاب لامين ياما، صاحب الـ16 عامًا، والاعتماد عليه بشكل أكبر في التشكيل، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وفي حال رحيل رافينيا عن برشلونة، فإن صفقته ستصل إلى أكثر من 60 مليون يورو.

أما الحارس مارك أندريه تير شتيجن قد يُعيد التفكير في مسيرته ومستقبله مع برشلونة، في حال تلقيه عرضًا سعوديًا ضخمًا. لمطالعة التفاصيل من هنا.

بينما يشعر الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي روبيرتو، بالسعادة بتواجدهما في برشلونة، ولا يرغبان في الرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم، بعدما رفضا عروضًا سابقة من الدوري السعودي.

يأتي ذلك رغم أن عقد القائد سيرجي روبيرتو رفقة برشلونة سينتهي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.