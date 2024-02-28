مصدر بـ «اتحاد جدة» يكشف حقيقة توقيع محمد صلاح عقود انضمامه للفريق

كشف مصدر بنادي اتحاد جدة السعودي، عن حقيقة توقيع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر على عقود انضمامه للنادي بداية من الموسم المقبل.

وأثار الإعلامي أحمد حسام “ميدو ” جدلا كبيرا بعدما كتب عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" أمس: "محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".

وقال مصدر بنادي الاتحاد لـ “الدستور”، أن صلاح لم يوقع على أي عقود لانضمامه إلى نادي الاتحاد حتى هذه اللحظة أو مع أي نادي آخر.

وأضاف، أندية الصندوق الاستثمار الأربعة الوحيدة فقط هي القادرة على ضم صلاح وليس أيضًا كلهم، الأقرب للمنافسة على ضم صلاح هو الاتحاد والهلال.

وارتبط أسم محمد صلاح بالانضمام لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وخاض النادي السعودي أكثر من مرحلة للمفاوضات مع ليفربول لضمه ولكن الصفقة باءت بالفشل.

بدأ نجم منتخب مصر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي المقاولون العرب وصعد للفريق الأول في صيف 2010، وانتقل لنادي بازل السوسري في صيف 2012 وقضى عام ونصف بالنادي قبل الانضمام لنادي تشيلسي الإنجليزي معارًا في شتاء 2014.

وأعير مو صلاح لنادي فيورنتينا في شتاء 2015، وعاد لتشيلسي في الصيف التالي قبل الانضمام لنادي روما معارًا في نفس الفترة لمدة عام، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لصفوف الفريق الإيطالي، ولعب موسمًا، ثم انضم لنادي ليفربول في صيف 2017.