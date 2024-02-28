لجنة الانضباط ترفض شكوى إشبيلية ضد ريال مدريد بشأن انتقاد الحكام

رفضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الشكوى المُقدمة من نادي إشبيلية ضد ريال مدريد؛ بشأن انتقاد الحكام.

وكان نادي إشبيلية قد أصدر شكوى من خلال بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس"، أدان خلاله تصرفات قناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمي، والتي تبث مقاطع فيديو، تنتقد خلالها الحكام قبل المباريات التي يكون طرفها ريال مدريد.

وأكد نادي إشبيلية في بيانه: "نرغب في الإبلاغ رسميًا عن هذه الأحداث إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن فيديو قناة ريال مدريد، والتي يهاجم خلالها حكم اللقاء، لمعرفة ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة انتهاك لقواعد المنافسة أو أي لوائح أخرى". لمطالعة البيان كاملًا من هنا.

يأتي ذلك ردًا على انتقادات قناة ريال مدريد الرسمية، ضد حكم اللقاء قبل مواجهة إشبيلية، حيث نشر فيديو يهاجم خلاله الحكم دياز دي ميرا.

لجنة الانضباط ترفض شكوى إشبيلية ضد ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفضت الشكوى التي تقدم بها نادي إشبيلية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن لجنة الانضباط قررت عدم اتخاذ أي إجراء بعد شكوى إشبيلية بشأن مقاطع الفيديو التي بثتها قناة ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن السبب يرجع لأن الوثيقة التي قدمها نادي إشبيلية لا تُحدد ما ينتهكه ريال مدريد، أو ما هي نقاط القانون التي ينتهكها.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد حقق فوزًا ثمينًا على إشبيلية بهدف نظيف، سجله لوكا مودريتش، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد فريق إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.