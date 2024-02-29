الخميس 29 فبراير 2024
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بحضور نائب رئيس جامعة الأزهر

بدون عمامته.. مباراة تنس حامية للمفتى فى جامعة سوهاج (صور)

المفتي خلال مباراته
المفتي خلال مباراته في الجامعة

على هامش مؤتمر شباب الباحثين، شارك د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في لعبة تنس الطاولة وسط حماس كبير من الحضور أثناء ممارسة اللعبة الذي جاء كنوع من إضفاء روح المرح والبهجة وممارسة للرياضية جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي التاسع "الدولي الرابع" لشباب الباحثين والذي نظمته الجامعة.

وشارك د. حسان النعماني، اللعب أيضًا كل من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط والوجه القبلي نيابة عن الشيخ أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين، وعدد من الحضور بمباريات ودية.

فيما شهد د. حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الجلسة العلمية لمناقشة المشروعات البحثية الطلابية والتي تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر العلمي التاسع «الدولي الرابع» لشباب الباحثين بجامعة سوهاج بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة بمشاركة عدد من الجامعة المصرية والعربية.

وقال رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر إنه تم عقد 3 جلسات علمية ضمن فعاليات المؤتمر لمناقشة المشروعات البحثية الطلابية، حيث إنه للمرة الثانية على التوالى هذا العام استقبل المؤتمر 23 من الأبحاث الطلابية بمشاركة أكثر من 120 طالبًا وطالبة من كليات الآداب والآلسن والزراعة والحاسبات والذكاء الإصطناعي، وذلك بغرض تحفيز الطلاب وحثهم على أجراء أبحاث علمية بالمنهج العلمى السليم وتنمية روح المثابرة والابتكار والإبداع لديهم والتى تنوعت فى موضوعاتها بين إجتماعية وبيئية وتكنولوجية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بهدف ايجاد حلول لمشكلات وقضايا معاصره فى المجتمع المصرى.

أضاف د. عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المؤتمر تضمن أيضًا عرض 11 من الأفكار البحثية بمشاركة أكثر من 50 طالبًا وطالبة من مرحلة التعليم ماقبل الجامعي «بالمرحلة الإعدادية والثانوية» لأفكارهم البحثية خلال جلسة علمية أخرى تناولت بعض الابتكارات مثل تصميم ميكروسكوب ضوئى وجهاز لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة ومعالجة مياه الصرف بطاقة مستدامة، كما تناولت دراسات لحل بعض القضايا المعاصرة والتى تحقق اهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) مثل تحقيق التنمية المستدامة فى المدارس الخاصة، وفى مجال الزراعة، فى المنشأت السياحية، وذلك لتفعيل دور الجامعة فى التعليم ما قبل الجامعى، ودراسة لتنمية مهارات التواصل البصري واللغوي لدى أطفال طيف التوحد.

د.محمد عبدالمالك “بزيه الأزهري” في مباراته مع رئيس جامعة سوهاج
مباراة حامية بين رئيس جامعة سوهاج  وطارق سعده في حضور نائب رئيس جامعة الازهر
المفتي “بدون طربوشه” خلال مباراته بجامعة سوهاج
بعثة جامعة سوهاج الجامعة حسان النعماني الجمهورية وممارسة للرياضية لشباب الباحثين طارق سعده نقيب الاعلاميين

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