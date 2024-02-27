مجلس جامعة سوهاج يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة لكلية الحقوق

اعتمد مجلس جامعة سوهاج، برئاسة د.حسان النعماني نتيجة الفرقة الرابعة "الليسانس" بكلية الحقوق (انتظام وانتساب) للفصل الدراسي الأول دور يناير 2024، حيث بلغ عدد طلاب الانتظام الذين اجتازوا عدد 135 ساعة معتمدة 41 طالبا وطالبة، وبالنسبة لعدد طلاب الانتساب الذين اجتازوا ١٣٥ ساعة معتمدة ٣١ طالبا وطالبة.

أكد النعماني أن الجامعة تفخر بأنها ستقدم للمجتمع خريجين قادرين على ممارسة العمل الحقوقي وخدمة الوطن، بما يعلي كلمة الحق، والخير، والعدالة، متمنيا لجميع الخريجين حياة عملية مليئة بالنجاح والإنجازات.

ووجه النعماني، الشكر والتقدير للدكتور رابح رتيب المشرف على كلية الحقوق لجهوده في الإشراف على الكلية، وما يقدمه من دعم لإدارتها وطلابها ليتم تتويج هذه الجهود بهذا النجاح.

فيما كرم د.حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج خريجي الدفعة الثانية من مبادرة “كن سفيرًا”، والتي نظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورحمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة.

وأعرب النعماني عن سعادته باختيار 5 من منسوبي الجامعة كسفراء للاستدامة، واعتمادهم كمدربين معتمدين بمبادرة "كن سفيرًا"، والتي تم إدراجها عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، مقدمًا شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مجهوداتها في إطلاق مثل هذه المبادرات لتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم مع متطلبات العصر وتحدياته، ودورها الهام في بناء القدرات الوطنية لهم وتأهيلهم للقيادة، باعتبارها إحدى أدوات الاستثمار في طاقات الشباب، والذين يمثلون أساسا وركيزة رئيسية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة.

وتقدم د.حمدي حسانين بالشكر للدكتورة شريفة شريف عميد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على متابعتها ورعايتها المستمرة للمتدربين، مضيفًا أن خريجي المبادرة من مرشحي مركز التنمية المستدامة من منسوبي الجامعة أتموا المستويات الثلاثة للتدريب بنجاح، لافتًا إلى أهمية وجود كوادر مدربة ومؤهلة بالجامعة للعمل على نشر مفهوم وأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، لذا ستتم الاستعانة به كمدربين للتنمية المستدامة بالمركز، خاصة بعد أن أصبحت الاستدامة ومؤشراتها ضمن متطلبات ملف الكليات والإدارات التي تتقدم للتصنيفات الدولية والتميز المؤسسي.

وأضاف حسانين أن سفراء الاستدامة بالجامعة هم نسمة رجائي مدير المركز الإعلامي بالجامعة، وثريا أبو حجي صحفية بالمركز الاعلامي، ودعاء حسن كيميائي بوحدة الأشعة السينية بكلية العلوم، وبيشوي أيمن وأندرو صفوت خربجي الجامعة.