مجلس جامعة سوهاج يعتمد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة

أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني، اليوم الإثنين، عن الموافقة على اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة (لائحة قديمه 6+١) الدور الأول نوفمبر ٢٠٢٣م، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 95.75% لـ 383 طالبا وطالبة، وأيضا اعتماد نتيجةً بكالوريوس الطب والجراحة (لائحة حديثة ٥+٢) الدور الأول نوفمبر ٢٠٢٣، بنسبة نجاح 91.39٪، لعدد ٣٤٩ طالبا وطالبة، مُقدمًا التهنئة لكل الطلاب المتفوقين ومُتمنيًا لهم مواصلة النجاح.

وثمن الدكتور حسان النعماني الدورالريادي لكلية الطب كصرح تعليمي بمحافظة سوهاج فى مجال التعليم الطبي، التي تقوم بتخريج العديد من اطباء المستقبل بعد أن يتم تأهيلهم لخوض الحياة العملية على أعلى مستوى، من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وأدوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية بكل قوة، مضيفا أنها تمتلك مستشفيات جامعية به جميع التجهيزات اللازمة للتدريب الإكلينيكي، وكذلك لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لاهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وقدم النعماني خالص الشكر لإدارة الكلية بقيادة الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، وفريق العمل بالإدارة العامة لشئون الطلاب لسرعة إعلان ورصد النتائج.