جامعة سوهاج تفوز بمشروعين في "أولمبياد الشركات الناشئة"

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فوز الجامعة بمشروعين ضمن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، بقيمة ٣ ملايين جنيه، أحدهم من كلية العلوم والآخر من كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة، والتي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لطلاب الجامعات برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمَّن النعماني، دعم القيادة السياسية للمبتكرين والمبدعين من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين يسعون لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل فعّالة، مضيفًا أن إدارة الجامعة تقدم كل أوجه الدعم لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تتضمن في أحد محاورها تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشاد النعماني، بالمشروعات الفائزة بالمسابقة وهو مشروع نقاط الكربون النانوية المستدامة لعلاج السرطان والمقدم من كلية العلوم، وروبوت النظافة المستدامة والمقدم من كلية التكنولوجيا والتعليم، مقدمًا التهنئة لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات العلمية القيمة.

وأعرب الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة والذين يبرهنون دائمًا على أنهم قادرون على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وذلك في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه إدارة الجامعة لهم.

وأضاف أن المشروع الخاص بكلية التكنولوجيا والتعليم تم تحت إشراف الدكتور أحمد منتصر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومشروع كلية العلوم تم تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم، الأستاذ بكلية العلوم قسم الكيمياء.

كما اعتمد مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، نتيجة الفرقة الرابعة "الليسانس" بكلية الحقوق (انتظام وانتساب) للفصل الدراسي الأول، دور يناير ٢٠٢٤، حيث بلغ عدد طلاب الانتظام الذين اجتازوا عدد ١٣٥ ساعة معتمدة ٤١ طالبًا وطالبة، وبالنسبة لعدد طلاب الإنتساب الذين اجتازوا ١٣٥ ساعة معتمدة ٣١ طالبًا وطالبة.

وأكد النعماني، أن الجامعة تفخر بأنها ستقدم للمجتمع خريجين قادرين على ممارسة العمل الحقوقي وخدمة الوطن، بما يعلي كلمة الحق، والخير، والعدالة، متمنيًا لجميع الخريجين حياة عملية مليئة بالنجاح والإنجازات.

ووجَّه النعماني، الشكر والتقدير للدكتور رابح رتيب، المشرف على كلية الحقوق لجهوده في الإشراف على الكلية، وما يقدمه من دعم لإدارتها وطلابها ليتم تتويج هذه الجهود بهذا النجاح.