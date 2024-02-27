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رئيس جامعة سوهاج يكرم خريجي الدفعة الثانية لـ"كن سفيرًا"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، خريجي الدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا"، والتي نظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورحمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته باختيار 5 من منسوبي الجامعة كسفراء للاستدامة، واعتمادهم كمدربين معتمدين بمبادرة "كن سفيرًا"، والتي تم إدراجها عبر منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، مقدمًا شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مجهوداتها في إطلاق مثل هذه المبادرات لتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم مع متطلبات العصر وتحدياته، ودورها الهام في بناء القدرات الوطنية لهم وتأهيلهم للقيادة، باعتبارها أحد أدوات الإستثمار في طاقات الشباب، والذين يمثلوا أساس وركيزة رئيسية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة.

وتقدم الدكتور حمدي حسانين بالشكر للدكتورة شريفة شريف عميد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على متابعتها ورعايتها المستمرة للمتدربين، مضيفًا أن خريجي المبادرة من مرشحي مركز التنمية المستدامة من منسوبي الجامعة أتموا المستويات الثلاث للتدريب بنجاح، مشيرًا إلى أهمية وجود كوادر مدربة ومؤهلة بالجامعة للعمل على نشر مفهوم وأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، لذا سوف يتم الاستعانة به كمدربين للتنمية المستدامة بالمركز،  وخاصة بعد أن أصبحت الاستدامة ومؤشراتها ضمن متطلبات ملف الكليات والإدارات التي تتقدم للتصنيفات الدولية والتميز المؤسسي.

وأضاف "حسانين" أن سفراء الاستدامة بالجامعة هم نسمة رجائي مدير المركز الإعلامي بالجامعة، وثريا أبو حجي صحفية بالمركز الإعلامي، ودعاء حسن كيميائي بوحده الأشعه السينيه بكليه العلوم، وبيشوي أيمن وأندرو صفوت خربجي الجامعة.

حسان النعماني الدفعة الثانية نظمها المعهد القومي التخطيط والتنمية الاقتصادية الجامعة لشئون التعليم والطلاب خدمة المجتمع وتنمية البيئة عميد كلية الدراسات العليا

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