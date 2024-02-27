اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 300 على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريس بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بالجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني على أن الجامعة تحرص على تطوير اللوائح الدراسية لبرامج البكالوريوس بجميع الكليات، وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ومواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، مقدمًا التهنئة لجميع منسوبي كلية التجارة بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد لائحة الساعات المعتمدة بما يتماشى مع خطه الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي واتجاه الجامعة إلى استحداث العديد من البرامج الجديدة التي تمثل مزجا بين التخصصات التي تواكب التغيرات التكنولوجية والتطور العلمي مع استيفاء متطلبات سوق العمل المتنامية.

تطوير ‎اللائحة الجديدة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة

وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، أنه تم تطوير ‎اللائحة الجديدة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتضمينها مقررات دراسية جديدة لتواكب أحدث اللوائح التخصصية الأكاديمية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتيح للطلاب الحرية فى اختيار المقررات الدراسية، والتخرج بعد اجتياز عددًا من المقررات الدراسية، طبقًا للحد الأدنى من الساعات المعتمدة التي تحددها اللائحة، حيث أن من خلال تلك البرامج يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الإنتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به، وبالتالي ليس شرطًا البقاء في الكلية المدة كاملة، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل لـ 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف، وذلك وفقًا لقدراته.

الموافقة على اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة

فيما أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اليوم، الموافقة على اعتماد نتيجة بكالوريوس الطب والجراحة (لائحة قديمة 6+1) الدور الأول نوفمبر 2023، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 95.75% لعدد 383 طالب وطالبة، وايضا اعتماد نتيجةً بكالوريوس الطب والجراحة (لائحة حديثة 5 +2) الدور الأول نوفمبر2023، بنسبة نجاح 91.39٪، لـ 349 طالب وطالبة، مُقدمًا التهنئة لكل الطلاب المتفوقين ومُتمنيًا لهم مواصلة النجاح.

وثمن الدكتور حسان النعماني الدور الريادي لكلية الطب كصرح تعليمي بمحافظة سوهاج فى مجال التعليم الطبي، التي تقوم بتخريج العديد من اطباء المستقبل بعد أن يتم تأهيلهم لخوض الحياة العملية على أعلى مستوى، من خلال توفير كل الدعم لهم من معامل ومختبرات وأدوات تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية بكل قوة، مضيفاُ انها تمتلك مستشفيات جامعية به جميع التجهيزات اللازمة للتدريب الإكلينيكي وكذلك لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأهالي المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

و قدم "النعماني" خالص الشكر لإدارة الكلية بقيادة الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، وفريق العمل بالإدارة العامة لشئون الطلاب لسرعة إعلان ورصد النتائج.