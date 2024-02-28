الأربعاء 28 فبراير 2024
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محافظات

رئيس جامعة سوهاج: أصحاب الهمم يعيشون العصر الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن سعادته للمشاركة فى فعاليات إحتفالية "قادرون باختلاف" فى عامها الخامس، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهى الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتي التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للاعاقات الذهنية، داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وقدم النعماني، خالص الشكر والتقدير والاحترام، للرئيس السيسي لاهتمامه الغير مسبوق بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى دعمه الدائم ورعايته المستمرة لهم لضمان حقوقهم وتمكينهم من المشاركة فى جميع مناحي الحياة، إضافة إلى تخصيص يوماََ مميزاََ للاحتفال بهم، والاستماع إلى قصصهم الملهمة التى تؤكد المعنى الحقيقي لكلمة "قادرون باختلاف"، لما تدل عليه من معانٍ  مليئة بالقوة والتحدي، تُظهر مواهبهم وقدراتهم المبدعة، لتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة لتكون دافعاََ وحافزاََ لنا جميعًا، لمزيد من العمل والجهد من أجل نهضة الوطن.

وأشار النعماني، إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الجادة والفاعلة لتأمين حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أهمها إنشاء "صندوق قادرون باختلاف" سنة ٢٠٢٠، والذى يهدف إلى حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم والمزايا القانونية التى يتمتعون بها فى ظل الجمهورية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل توفير أوجه الدعم والرعاية بمختلف المجالات، سواء التعليم، الصحة، إيجاد فرص عمل مناسبة، تقديم برامج تدريب وتأهيل للتكيف والاندماج فى المجتمع، وأيضًا توفير التمويل اللازم لدعم إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة لذوى الإعاقة، إلى جانب رعاية المتميزين والموهوبين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لهم.

وأشاد رئيس الجامعة، بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نهاية الاحتفالية، والتى أكد خلالها على استمرار هذا التقليد السنوي الذى يلتقي فيه بكنز مصر الحقيقي من الأشخاص ذوي الإعاقة كما يصفهم السيسي، وإعلانه تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم صندوق قادرون باختلاف، مضيفًا أن اللقاء كان مليء بالحب والمودة واللمحات الإنسانية التى تدل على عظمة القائد وقوة الإرادة، ومدي احتضانه واحتواؤه لأبناوه من ذوي الهمم، وتلبية مطالبهم واتاحة المجال أمامهم للتقدم والازدهار، ليكونوا خير مثال وقدوة على التحدي وخروج المنح من قلب المِحن، مؤكدًا على أن ذوي الإعاقة يعيشون عصرًا ذهبياََ فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنيًا من المولى عز وجل أن يسدد خطاه ويعينه على تولي تلك المسئولية، وأن يوفقه لما فيه صالح الوطن وسلامة أراضيه.

وأضاف النعماني، أنه شارك بالاحتفالية  من الجامعة الطالب الموهوب عبد الرحمن أحمد محمد الطالب بكلية الحقوق بالجامعة، من طلاب الدمج (شلل دماغي) والحاصل علي المركز الثاني علي محافظة سوهاج بالثانوية العامة، موضحًا ان الطالب يمتلك العديد من المواهب فقد اتم ديوانه الشعري الاول بعنوان" أبطال الإرداة " إلى جانب تأليف عدد من الأغاني بعنوان " أنا عندي حلم"، " أنا مش معاق"، الي جانب موهبته في التمثيل حيث شارك في عدد من العروض المسرحية مثل" حلم حلمي" و" ليلة من ألف ليلة "، وغيرها.

وقدم الطالب خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي علي دعمه وتشجيعه المتواصل، وحرصه علي تخصيص يوم للقادرين بإختلاف يبرهن علي مدى اهتمامه بنا، والذي يعد حافزًا وقوة دافعة لنا، لمزيد من العمل والجهد والجدية، مقدمًا شكر مماثل للدكتور حسان النعماني  والذي يبذل جهود مضنيه لتهيئة كافة الظروف للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة لمواصلة العملية التعليمية بسهوله ويسر وإزالة اي تحديات.

انا مش معاق انا عندي حلم حلم حلمي ليلة من الف ليلة وغيرها حسان النعماني فرص عمل مناسبة الجهات المعنية ذوي الإعاقة النماذج المضيئة

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