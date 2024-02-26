رئيس "مياه سوهاج": إعادة تأهيل سيارة كهنة ذاتيا بأيدي العاملين بالورشة المركزية للصيانة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إنه تم إعادة سيارة كباش كهنة تم شرائها من شركة صرف صحى الإسكندرية للعمل ضمن صفوف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محققين وفر مالى بقيمة ٥.٧ مليون جنيه، وأنه تم إعادة تأهيل السيارة ذاتيا بأيدى العاملين بالورشة المركزية للصيانة وإصلاح السيارات وجاري تأهيل سيارة أخرى فاكيوم للدفع بها للعمل.



وأضاف رئيس مياه سوهاج، أنه تم شراء سيارة مجهزة شفاط وفاكيوم بخزان سعة 8 متر مكعب وسيارة مجهزة مدمجة بقيمة 8 ملايين جنيه للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين وأن هذه المعدات تقوم بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى هذا بالإضافة إلى مجابهة الأزمات والطوارئ.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن عمل فرق المناوبات المسائية يستمر بعد منتصف الليل لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.



وأوضح أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات هذا بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.



وأوضح المهندس حسام طه مدير الإدارة الفنية المستدامة TSM، أنه تم تفقد 200 موقع تتمثل فى 11 محطة مياه شرب سطحية وعدد 8 محطات معالجة صرف صحى وعدد 36 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة و70 محطة رفع صرف صحى وعدد 75 محطة مياه جوفية هذا بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.