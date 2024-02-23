الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

250 معدة لسحب مياه الأمطار من شوارع سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على جاهزية 250 معدة للتعامل السريع والفورى مع تجمعات مياه الامطار بالشوارع وانه تم الدفع بسيارات الكسح بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف أن غرفة عمليات الأزمات والطوارئ وفرق المتابعة الميدانية والمناوبات تعمل على مدار 24 الساعة لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية والسقوط المتوسط للامطار والذى تعرضت لها محافظة سوهاج اليوم الجمعة.

وأكد رئيس “مياه سوهاج” انه تم السيطرة على الحريق الذى نشب ببرج الجهد المتوسط بداخل محطة مياه الحلافى بمركز البلينا نتيجة سقوط الامطار وتم فصل التيار الكهربائى عن المحطة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من أى تليفون ارضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة “واتس اب” أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg.

تجمع لمياه الامطار والصرف الصحي بسوهاج بسيارات الكسح المتوسط للامطار والذى التيار الكهربي

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