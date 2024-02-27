أول مارس.. بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة عن فتح باب التقدم وبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وذلك بناءًا علي موافقة المجلس الاعلي للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جلسته الأخيرة بجامعة الوداي الجديد.

وثمن “النعماني” دعم الرئيس السيسي لتطوير منظومة التعليم العالي، والإرتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات، خاصة جامعات الصعيد ومنها جامعة سوهاج التي حظيت بدعم مالي ومعنوي خلال السنوات الاخيرة لتنفيذ عددًا من الانشاءات الجديدة، حيث وصلت عدد الكليات بها حتى الآن ١٧ كلية.

وأكد «النعماني» علي أن أنشاء هذه الكلية يأتي اﻧﻄﻼقًا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، مضيفًا انها ستكون إضافة قويه لكليات الجامعة، وسوف تختص بدراسة وبحث المشكلات البيئية ذات الطابع المحلي والاقليمي والعالمي من خلال الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية، وإعداد كوادر بحثية ومهنية متخصصة ومؤهلة لتلبية حاجة العمل البيئي ولخدمة المجتمع.

وأعلن رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارًا وزاريًا رقم (٣٠٠) علي إعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريس بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بالجامعة.

وأكد أن الجامعة تحرص على تطوير اللوائح الدراسية لبرامج البكالوريوس بجميع الكليات، وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ومواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، مقدمًا التهنئة لجميع منسوبي كلية التجارة بالجامعة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد لائحة الساعات المعتمدة بما يتماشى مع خطه الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي واتجاه الجامعة إلى استحداث العديد من البرامج الجديدة التي تمثل مزجا بين التخصصات التي تواكب التغيرات التكنولوجية والتطور العلمي مع استيفاء متطلبات سوق العمل المتنامية.