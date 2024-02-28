سفارة المعرفة بجامعة سوهاج تنظم ورشة تعريفية لـ"طلاب من أجل مصر"

نظمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج ندوة تعريفية لطلاب من أجل مصر، للتعريف بالسفارة والخدمات المقدمة من خلالها وطرق الإستفادة منها، بحضور كلًا من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة سلمى كبرو مسئول سفارة المعرفة بالجامعة، وعدد من الطلاب من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر السفارة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن سفارة المعرفة بالجامعة تعد أحد أهم المشروعات التى أنشأتها مكتبة الإسكندرية، لنقل كافة الأنشطة التى تقدمها مكتبة الإسكندرية فى مختلف المجالات، للاستفادة من إمكانياتها.



وأضاف أن السفارة تتيح لروادها استخدام جميع قواعد البيانات العلمية المتوافرة بالمكتبة، والتي تتنوع موضوعاتها لتشمل جميع العلوم والمعارف الإنسانية، وإتاحة مستودع الأصول الرقمية Dar، والذي يحتوي على نسخ كاملة للكتب، والدوريات، والرسائل العلمية المتوفرة بالمكتبة في صور رقمية.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن الجامعة تسعى إلى تطوير مهارات الطلاب في البحث العلمي، وتشجيعهم على التعلم الذاتي، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات العلمية والثقافية والمعرفية،

مضيفًا انه سيتم التعاون مع سفارة المعرفة من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية في مختلف المجالات، وتوفير النصوص الكاملة والملخصات لمجموعة من أهم الدوريات العلمية، والاطلاع على كامل إصدارات المكتبة التي تم نشرها.

وأعلن "النعماني" فوز الجامعة بمشروعين ضمن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، بقيمة 3 ملايين جنيه، أحدهم من كلية العلوم والآخر من كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة.و التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لطلاب الجامعات برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن "النعماني" دعم القيادة السياسية للمبتكرين والمبدعين من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين يسعون لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل فعّالة، مضيفًا أن ادارة الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تتضمن في أحد محاورها تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشاد "النعماني" بالمشاريع الفائزة بالمسابقة وهو مشروع نقاط الكربون النانوية المستدامة لعلاج السرطان والمقدم من كلية العلوم، وروبوت النظافة المستدامه والمقدم من كلية التكنولوجيا والتعليم، مقدمًا التهنئة لجميع القائمين علي تتفيذ هذه المشروعات العلمية القيمة.

وأعرب الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فحره واعتزازه بطلاب الجامعة والذين يبرهنون دائمًا علي انهم قادرين علي الابداع والإبتكار في كافة المجالات، وذلك في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي تقدم إدارة الجامعة لهم، مضيفًا أن المشروع الخاص بكلية التكنولوجيا والتعليم تم تحت إشراف الدكتور أحمد منتصر وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب، ومشروع كلية العلوم تم تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم الأستاذ بكلية العلوم قسم الكيمياء.