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مصر

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 الصباحية والمسائية

البريد
البريد

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 سؤال يشغل بال الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة المتعاملين مع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة المحافظات سواء لخدمات الاسكان أو صرف المعاشات أو سداد مخالفات المرور أو فواتير المرافق وما إلى ذلك من خدمات.

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 حيث تستقبل مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المواطنين في كافة فروعها بالمحافظات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساءا حيث تختلف مواعيد العمل في كافة المصالح والهيئات الحكومية خلال شهر رمضان عن باقي شهور السنة.

أوضحت الهيئة القومية للبريد المصري أن كافة مكاتب الهيئة في كافة محافظات الجمهورية تعمل بكافة طاقتها طوال شهر رمضان المبارك وذلك لأنجاز خدمات العملاء في أسرع وقت ممكن دون تعطيل ومن خلال نظام رقمي يضمن عدم إهدار الوقت والجهد للمواطنين وبفترات انتظار لا تتعدى الدقائق المعدودة.

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موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة 

بدأت مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنسبة 15 % لأكثر من 13 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية ممن بلغوا سن التعاقد الذي يقره القانون بـ 60 سنة وتبلغ تكلفة الإجمالية نحو 74 مليار جنيه.

ويتم الصرف وفقا للقواعد والضوابط التي تقرها الهيئة للحفاظ على سلامة كبار السن من أصحاب المعاشات أو المستحقين من ذويهم حيث يتم تخصيص أماكن للانتظار أمنة تماما وشبابيك خاصة للتعامل مع أصحاب المعاشات وانجاز عملية صرف المعاشات دون معوقات.

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مواعيد العمل في مكاتب البريد المسائية 

تبدأ الهيئة القومية للبريد المصري في تشغيل 60 مكتب بريد منتشر على مستوى الجمهورية خلال فترة المسائية في شهر رمضان المبارك حيث يبدأ العمل في تمام الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءا وفقا لقواعد تشغيل الهيئة تيسيرا على العملاء من كافة محافظات الجمهورية.

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