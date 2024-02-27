أحدث نظم العمارة المستدامة.. مبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية (صور)

قامت الهيئة القومية للبريد بالانتقال للعمل بمبنى البريد المصرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تم إنشاؤه على مساحة تقارب الـ5383 مترًا مربعًا، مكونًا من طابق أرضي تعلوه سبعة طوابق، بالإضافة إلى طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.

وتم تنفيذ مبنى البريد الجديد بأعلى معايير الجودة والذي يعد إضافة قوية ودعمًا كبيرًا لمنظومة العمل، حيث إنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليكون متفردًا ومعبرًا عن الفكر والمفهوم الوظيفي الحديث باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة.

وتستهدف الهيئة إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بالشكل اللائق.

وحقق البريد المصري تقدمًا كبيرًا في استخدام الطاقة الخضراء، حيث تم تحويل 15 سيارة من أسطول النقل للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وجاري العمل في المرحلة الثانية لتحويل 60 سيارة، بالإضافة إلى تحويل 86 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم شراء 255 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

كما تم تطوير وترميم مكاتب البريد والمقرات التاريخية، باستخدام أحدث أساليب الاستدامة، مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري.

وأصبحت مكاتب البريد تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تشمل تطوير جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية وتحديثها.

وارتفع إجمالي عدد مكاتب البريد إلى 4563 مكتب بريد بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 4345 مكتب في نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي قدره 5.02 % بزيادة 218 مكتب و0.62 % شهريًا.

وبلغ عدد المنافذ 4564 منفذًا، منتشرة على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات للمواطنين، منها 4300 مكتب بريد، تم الانتهاء من تطوير أكثر من 3840 منها، بنسبة إنجاز 86٪، بالإضافة إلى 84 كشكًا بريديًا، و130 سيارة متنقلة، منتشرة على مستوى الجمهورية يتم تحريكها خلال فترات الذروة، لتخفيف الزحام في المكاتب.