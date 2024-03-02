مواعيد الصلاة اليوم السبت 2-3-2024 فى محافظات مصر

زاد البحث عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 2-3-2024 في محافظات مصر عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك من قبل الملايين من المسلمين الراغبين في ضبط أوقات صلاتهم قبل بداية شهر رمضان المبارك طمعًا في رضا الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 2-3-2024 في محافظات مصر

يعرض "الدستور" للقراء مواعيد الصلاة اليوم السبت 2-3-2024 في محافظات مصر من خلال بيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي، والذي يحدد توقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:54 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:07 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:26 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:54 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:12 مساء.

الصلاة في السويس

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:49 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:02 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:20 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:49 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:06 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4:59 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:13 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:59 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:17 مساء.

الصلاة في الوادي الجديد

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:11 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:24 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:44 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:14 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:27 مساء.



مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 5:54 فجرا.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:07 ظهرا.

موعد صلاة العصر في تمام الساعة 3:26 عصرا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 5:54 مساء.

موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:12 مساء.

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