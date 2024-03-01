مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 1-3-2024 فى محافظات مصر

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم لأدائها في أوقاتها المحددة 5 مرات يوميًا، فالصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتتغير مواعيدها يوميًا، لذا يبحث المسلمون عنها بصورة يومية، وتعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 1-3-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء القاهرة 1-3-2024 20 شعبان 1445 4:55 ص 6:22 ص 12:7 م 3:25 م 5:53 م 7:11 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء الإسكندرية 1-3-2024 20 شعبان 1445 5:0 ص 6:28 ص 12:13 م 3:30 م 5:58 م 7:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري أذان الفجر شروق أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء طنطا 1-3-2024 20 شعبان 1445 4:56 ص 6:23 ص 12:8 م 3:26 م 5:54 م 7:12 م المنصورة 1-3-2024 20 شعبان 1445 4:54 ص 6:22 ص 12:7 م 3:24 م 5:52 م 7:10 م الزقازيق 1-3-2024 20 شعبان 1445 4:54 ص 6:21 ص 12:6 م 3:24 م 5:52 م 7:10 م أسيوط 1-3-2024 20 شعبان 1445 4:56 ص 6:20 ص 12:8 م 3:27 م 5:56 م 7:11 م سوهاج 1-3-2024 20 شعبان 1445 4:54 ص 6:18 ص 12:6 م 3:25 م 5:54 م 7:9 م بنى سويف 1-3-2024 20 شعبان 1445 4:56 ص 6:22 ص 12:8 م 3:26 م 5:55 م 7:11 م