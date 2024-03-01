مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 1-3-2024 فى محافظات مصر
يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم لأدائها في أوقاتها المحددة 5 مرات يوميًا، فالصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتتغير مواعيدها يوميًا، لذا يبحث المسلمون عنها بصورة يومية، وتعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 1-3-2024 في محافظات مصر.
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|القاهرة
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|4:55 ص
|6:22 ص
|12:7 م
|3:25 م
|5:53 م
|7:11 م
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|الإسكندرية
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|5:0 ص
|6:28 ص
|12:13 م
|3:30 م
|5:58 م
|7:16 م
مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات
|المدينة
|التاريخ الميلادي
|التاريخ الهجري
|أذان الفجر
|شروق
|أذان الظهر
|أذان العصر
|أذان المغرب
|أذان العشاء
|طنطا
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|4:56 ص
|6:23 ص
|12:8 م
|3:26 م
|5:54 م
|7:12 م
|المنصورة
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|4:54 ص
|6:22 ص
|12:7 م
|3:24 م
|5:52 م
|7:10 م
|الزقازيق
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|4:54 ص
|6:21 ص
|12:6 م
|3:24 م
|5:52 م
|7:10 م
|أسيوط
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|4:56 ص
|6:20 ص
|12:8 م
|3:27 م
|5:56 م
|7:11 م
|سوهاج
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|4:54 ص
|6:18 ص
|12:6 م
|3:25 م
|5:54 م
|7:9 م
|بنى سويف
|1-3-2024
|20 شعبان 1445
|4:56 ص
|6:22 ص
|12:8 م
|3:26 م
|5:55 م
|7:11 م