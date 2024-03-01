الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 1-3-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة اليوم لأدائها في أوقاتها المحددة 5 مرات يوميًا، فالصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتتغير مواعيدها يوميًا،  لذا يبحث المسلمون عنها بصورة يومية، وتعرض "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 1-3-2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
القاهرة1-3-202420 شعبان 14454:55 ص6:22 ص12:7 م3:25 م5:53 م7:11 م

 

 

"الإفتاء" تُصدر عددًا جديدًا من "جسور": يوم الشك وحكم صيامه

المفتى يستقبل وفدًا سنغافوريًّا لبحث التعاون فى مجال التدريب على الإفتاء

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
الإسكندرية1-3-202420 شعبان 14455:0 ص6:28 ص12:13 م3:30 م5:58 م7:16 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في المحافظات 

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريأذان الفجرشروقأذان الظهرأذان العصرأذان المغربأذان العشاء
طنطا1-3-202420 شعبان 14454:56 ص6:23 ص12:8 م3:26 م5:54 م7:12 م
المنصورة1-3-202420 شعبان 14454:54 ص6:22 ص12:7 م3:24 م5:52 م7:10 م
الزقازيق1-3-202420 شعبان 14454:54 ص6:21 ص12:6 م3:24 م5:52 م7:10 م
أسيوط1-3-202420 شعبان 14454:56 ص6:20 ص12:8 م3:27 م5:56 م7:11 م
سوهاج1-3-202420 شعبان 14454:54 ص6:18 ص12:6 م3:25 م5:54 م7:9 م
بنى سويف1-3-202420 شعبان 14454:56 ص6:22 ص12:8 م3:26 م5:55 م7:11 م

اقرأ أيضًا

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وموعد عيد الفطر المبارك

الصلاة اذان الفجر أذان الظهر مواعيد الصلاة اليوم أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

هل أتمت الحكومة صفقة بيع شركة "وطنية"؟ متحدث مجلس الوزراء يحسم الجدل

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

شعبة القصابين: 20 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار اللحوم وتوقعات باستمرار التراجع

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة النابلسى إلى 112 شهيدًا

أمريكا تطلب بشكل عاجل معلومات حول حادث المساعدات بشمال غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70