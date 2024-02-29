11 يوما تبقت على موعد شهر رمضان 2024 وبدأ الاستعداد بشكل كامل روحانيًا ومعنويًا لهذا الشهر، ومن هذا المنطلق نعرض مواقيت الصلاة في رمضان 2024 في امساكية الشهر.

باقي 11 يوما على شهر الفرحة.. مواقيت الصلاة في رمضان 2024

يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر يوم 29 شعبان للعام الهجري 1445 لتأكيد هذا الموعد أو نفيه.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

الاثنين 1 رمضان 1445

04:52 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:33 pm اذان العصر

06:06 pm اذان المغرب

07:36 pm اذان العشاء

الثلاثاء 2 رمضان 1445

04:51 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الأربعاء 3 رمضان 1445

04:50 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

الخميس 4 رمضان 1445

04:48 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:08 pm اذان المغرب

07:38 pm اذان العشاء

الجمعة 5 رمضان 1445

04:47 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

السبت 6 رمضان 1445

04:46 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

الأحد 7 رمضان 1445

04:45 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

الاثنين 8 رمضان 1445

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الثلاثاء 9 رمضان 1445

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الأربعاء 10 رمضان 1445

04:41 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:12 pm اذان المغرب

07:42 pm اذان العشاء

الخميس 11 رمضان 1445

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

الجمعة 12 رمضان 1445

04:38 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

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السبت 13 رمضان 1445

04:37 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:14 pm اذان المغرب

07:44 pm اذان العشاء

الأحد 14 رمضان 1445

04:35 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الاثنين 15 رمضان 1445

04:34 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الثلاثاء 16 رمضان 1445

04:33 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:16 pm اذان المغرب

07:46 pm اذان العشاء

الأربعاء 17 رمضان 1445

04:31 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الخميس 18 رمضان 1445

04:30 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب

07:47 pm اذان العشاء

الجمعة 19 رمضان 1445

04:28 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:18 pm اذان المغرب

07:48 pm اذان العشاء

السبت 20 رمضان 1445

04:27 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الأحد 21 رمضان 1445

04:26 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب

07:49 pm اذان العشاء

الاثنين 22 رمضان 1445

04:24 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الثلاثاء 23 رمضان 1445

04:23 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:20 pm اذان المغرب

07:50 pm اذان العشاء

الأربعاء 24 رمضان 1445

04:22 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:21 pm اذان المغرب

07:51 pm اذان العشاء

الخميس 25 رمضان 1445

04:20 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

الجمعة 26 رمضان 1445

04:19 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

السبت 27 رمضان 1445

04:17 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:23 pm اذان المغرب

07:53 pm اذان العشاء

الأحد 28 رمضان 1445

04:16 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الاثنين 29 رمضان 1445

04:15 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:24 pm اذان المغرب

07:54 pm اذان العشاء

الثلاثاء 30 رمضان 1445

04:13 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر

03:37 pm اذان العصر

06:25 pm اذان المغرب

07:55 pm اذان العشاء