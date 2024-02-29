الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

باقي 11 يوما على شهر الفرحة.. مواقيت الصلاة في رمضان 2024

شهر الفرحة
شهر الفرحة

11 يوما تبقت على موعد شهر رمضان 2024 وبدأ الاستعداد بشكل كامل روحانيًا ومعنويًا لهذا الشهر، ومن هذا المنطلق نعرض مواقيت الصلاة في رمضان 2024 في امساكية الشهر. 

باقي 11 يوما على شهر الفرحة.. مواقيت الصلاة في رمضان 2024

يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو أول أيام  شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال الشهر يوم 29 شعبان للعام الهجري 1445 لتأكيد هذا الموعد أو نفيه.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024 

الاثنين  1 رمضان 1445        

04:52 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:33 pm اذان العصر

06:06 pm اذان المغرب       

07:36 pm اذان العشاء

الثلاثاء  2 رمضان 1445       

04:51 am اذان الفجر           

12:10 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر         

06:07 pm اذان المغرب       

07:37 pm اذان العشاء

الأربعاء 3 رمضان 1445

04:50 am اذان الفجر           

12:10 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر         

06:07 pm اذان المغرب       

 07:37 pm اذان العشاء

الخميس  4 رمضان 1445       

04:48 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر         

06:08 pm اذان المغرب       

07:38 pm اذان العشاء

الجمعة  5 رمضان 1445     

04:47 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب       

07:39 pm اذان العشاء

السبت  6 رمضان 1445       

04:46 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر           

03:34 pm اذان العصر         

06:09 pm اذان المغرب       

07:39 pm اذان العشاء

الأحد  7 رمضان 1445       

04:45 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

الاثنين 8 رمضان 1445       

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر           

03:35 pm اذان العصر         

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الثلاثاء 9 رمضان 1445       

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر         

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

الأربعاء  10 رمضان 1445     

04:41 am اذان الفجر           

12:08 pm اذان الظهر           

03:35 pm اذان العصر         

06:12 pm اذان المغرب       

07:42 pm اذان العشاء

الخميس 11 رمضان 1445     

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر           

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

الجمعة 12 رمضان   1445 

04:38 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر           

 03:35 pm اذان العصر         

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

 

إقرأ أيضا 

 

3 منافذ في كل محافظة.. أماكن معارض "أهلا رمضان" 2024

متى عيد الفطر 2024 وعدد الأيام المتبقية على شهر رمضان

 

السبت 13 رمضان 1445 

04:37 am اذان الفجر           

12:07 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر         

06:14 pm اذان المغرب       

07:44 pm اذان العشاء

الأحد 14 رمضان 1445     

04:35 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر         

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء

الاثنين 15 رمضان 1445     

04:34 am اذان الفجر           

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر         

06:15 pm اذان المغرب       

07:45 pm اذان العشاء

الثلاثاء  16 رمضان 1445     

04:33 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

 06:16 pm اذان المغرب

07:46 pm اذان العشاء

الأربعاء 17 رمضان 1445     

04:31 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب       

07:47 pm اذان العشاء

الخميس 18 رمضان 1445    

04:30 am اذان الفجر            

12:05 pm اذان الظهر

 03:36 pm اذان العصر         

06:17 pm اذان المغرب        

07:47 pm اذان العشاء

الجمعة  19 رمضان 1445      

04:28 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:18 pm اذان المغرب

07:48 pm اذان العشاء

السبت 20 رمضان 1445    

04:27 am اذان الفجر            

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب        

07:49 pm اذان العشاء

الأحد 21 رمضان 1445     

04:26 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب        

07:49 pm اذان العشاء

طريقة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم 2024 وفضل تلاوته

استعدي لسحور رمضان.. تحضير الزبادي في المنزل بأسهل طريقة ‏

الاثنين  22 رمضان 1445   

04:24 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر          

06:20 pm اذان المغرب        

07:50 pm اذان العشاء

الثلاثاء  23 رمضان 1445   

04:23 am اذان الفجر            

12:04 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:20 pm اذان المغرب        

07:50 pm اذان العشاء

الأربعاء 24 رمضان 1445  

04:22 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:21 pm اذان المغرب

07:51 pm اذان العشاء

الخميس 25 رمضان 1445    

04:20 am اذان الفجر           

12:03 pm اذان الظهر           

 03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

الجمعة 26 رمضان 1445    

04:19 am اذان الفجر            

12:03 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب       

07:52 pm اذان العشاء

السبت 27 رمضان 1445    

04:17 am اذان الفجر            

12:03 pm اذان الظهر           

03:36 pm اذان العصر          

06:23 pm اذان المغرب        

07:53 pm اذان العشاء

الأحد 28 رمضان 1445   

04:16 am اذان الفجر            

12:02 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر          

06:24 pm اذان المغرب        

07:54 pm اذان العشاء

الاثنين 29 رمضان 1445    

04:15 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر           

03:37 pm اذان العصر          

06:24 pm اذان المغرب        

07:54 pm اذان العشاء

الثلاثاء 30 رمضان 1445  

04:13 am اذان الفجر            

12:02 pm اذان الظهر 

03:37 pm اذان العصر          

06:25 pm اذان المغرب       

07:55 pm اذان العشاء

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار لآسر ياسين

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض صيد العقارب لغادة عبدالرازق

txt

محافظ الجيزة يناقش استعدادات رمضان وتوفير السلع بالمنافذ

txt

افكار لإفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل السبانخ بطريقة سهلة ولذيذة

مواقيت الصلاة في رمضان 2024 مواقيت الصلاة فى رمضان رمضان 2024 اذان الفجر أذان الظهر اذان المغرب أذان العصر أذان العشاء

مواد متعلقة

افكار لإفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل السبانخ بطريقة سهلة ولذيذة

ورش عمل ومسابقات دينية لاستقبال شهر رمضان بمراكز شباب الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. إسرائيل تواجه ضغوطًا كبرى لوقف الحرب.. ومصر تبعث برسالة طمأنينة لغزة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

38 مليار جنيه.. صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية