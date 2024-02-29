استعدي لسحور رمضان.. تحضير الزبادي في المنزل بأسهل طريقة ‏

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل، عن التفاصيل الكاملة عن طريقة تحضير الزبادي خلال شهر رمضان، حيث يعتبر واحد من أشهر الأكلات المرتبطة بشهر رمضان الكريم.

كما أن الزبادي معروف بتناوله خلال وجبه السحور، من أجل تهدئة المعدة والتقليل من التهاباتها وتخفيض الحموضة خلال فترة الصيام.

لذا يحرص عدد كبير من السيدات وربات المنزل، عن السؤال بشكل مستمر عن التفاصيل الكاملة، لطريقة تحضير الزبادي في المنزل بشكل مماثل للمنتجات التي يشتريها البعض من الخارج.

ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن طريق التحضير الزبادي في المنزل وذلك للتمكن من تحضيره خلال شهر رمضان، وهناك طرق متعددة لتحضير الزبادي في المنزل تجعله أفضل من شرائه من الخارج، وبجودة عالية ومضمونة مع توفير الميزانية الخاصة بشرائه والتي قد يجدها البعض مرتفعة.

مكونات عمل الزبادي في المنزل

لتر من الحليب به دسم

عبوة واحدة من الزبادي البلدي.

طريقة تحضير الزبادي في المنزل



• ‏ضعي الحليب في وعاء على النار، ويترك لمدة ربع‬ ساعة حتى يغلي تماما.

• ‏اتركي الحليب حتى يبرد ويمكنك وضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة وذلك حتى تتكون طبقة من القشدة على الوجه.

• أ‏ضيفي علبة الزبادي إلى الحليب ثم ضعي في الخلاط الكهربائي حتى يختلطوا معا جيدا.

• ‏حضري وعاء أو صينية بها ماء دافئ ثم ضعي الزبادي في أكواب وضع الأكواب داخل هذه الصينية .

• ضعي في الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة 5 دقائق فقط ثم التقي عبوات الزبادي لمدة خمس ساعات حتى تتخمر.

• يوضح في الثلاجة بعد فترة التخمير لمدة ساعتين

• وبهذه الطريقة يكون قد تمكنت من صنع الزبادي في المنزل وتوفير الميزانية الخاصة بشراء الزبادي يوميا خلال شهر رمضان الكريم.